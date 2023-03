Vosges : douze femmes se lancent dans l'ascension de leur vie avec le défi Kilimandjaro

Elles partent à l'assaut du Kilimandjaro ! Non comme des conquérantes mais avec l'humilité des débutantes et l'envie, avant tout, de partager une aventure au féminin. Douze Vosgiennes s'envolent ce samedi 4 mars pour la Tanzanie et sans doute l'ascension de leur vie avec le plus haut sommet de l'Afrique. Il culmine à 5 895m.

Elles ont entre 40 et 68 ans et c'est autour d'une psychologue de Remiremont, Magali Tenette, qui est aussi accompagnatrice en montagne, qu'elles ont appris à se connaître et se préparent à ce défi de haut vol. Toutes unies par une même énergie pour se dépasser, s'élever et aller au-delà de difficultés ou de souffrances personnelles.

Parmi les participantes : Muriel Mangeol, comédienne, humoriste connue sous le nom de "Mademoiselle Serge" . Bien décidée à mettre sa maladie à l'épreuve. "J'ai eu un cancer il y a deux ans et malheureusement, j'ai fait une rechute. Je me suis dit : quoi qu'il arrive, au mois de mars je serai au Kilimandjaro !"

"L'essentiel n'est pas le sommet"

"Ça fait six mois que ce projet me tient", poursuit l'artiste de 41 ans. "Ça fait six mois que ce projet m'aide à digérer les coups durs qu'on peut rencontrer quand on est malade. Je pense que si je n'avais pas eu cet objectif-là, j'aurais certainement eu beaucoup de coups bas et peut-être que j'aurais été moins en forme qu'aujourd'hui."

Comment imagine-t-elle l'ascension, prévue entre lundi 6 mars et vendredi 10 mars ? "On est euphorique et en même temps, on se dit : waouh, ce n'est pas rien quoi ! C'est le toit de l'Afrique ! On est petit dans la montagne. Je pense qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche et qu'on y va en toute humilité."

"L'essentiel n'est pas le sommet, c'est le chemin qu'on a eu jusque-là et qu'on aura encore pendant l'ascension. Si on arrive au sommet toutes ensemble, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais déjà, avoir choisi nous toutes de faire ce voyage-là, c'est avoir gagné quelque chose", ajoute Muriel Mangeol.