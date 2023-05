Vosges : 650 participants à une rave party illégale près du col de la Chipotte

Une rave-party s'est tenue en ce week-end prolongé à proximité du col de la Chipotte, dans les Vosges. La préfecture du département indique dans un communiqué ce lundi 1er mai que la fête "non déclarée a été découverte dans la nuit de samedi à dimanche [...] sur le territoire de la commune d’Etival". Ce sont en fait des riverains, réveillés par le bruit vers 4 heures, qui ont donné l'alerte.

ⓘ Publicité

Selon les services de l'Etat, 650 personnes ont pris part à cette rave-party illégale organisée dans une forêt domaniale. Un dispositif de sécurisation et de contrôle a été mis en place dimanche 30 avril dès 6h et a été renforcé dans la matinée par les douanes et l’Office national des forêts (ONF).

Le matériel de sonorisation a été saisi par les forces de l'ordre. 38 infractions à la sécurité routière - dont conduite sous l'emprise de stupéfiants - ou atteintes à l’environnement ont été relevées. Le terrain a été remis en état. Les derniers "teufers" ont quitté les lieux en fin de journée ce dimanche.