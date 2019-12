A partir de ce lundi 30 janvier, la vente, la détention, le transport et l'usage d'artifices sont interdits par la préfecture des Vosges. L'arrêté s'étend sur tout le département jusqu'au mercredi 1er janvier au soir.

Vosges : artifices, pétards et fusées interdits sur la voie publique pendant trois jours

Vosges, France

Pas de pétards pendant les festivités du nouvel an dans les Vosges. Les feux d'artifices sont dans le viseur de la préfecture. Les autorités interdisent ainsi "la vente, la détention, le transport et l'usage d'artifices de divertissement, articles pyrotechniques, pétards et fusées sur la voie publique" à partir de ce lundi 30 janvier, midi.

Sauf permission spéciale, les combustibles, produits chimiques, objets contondants et coupants sont également concernés par cette interdiction. La préfecture évoque un risque de nuisances à l'ordre public en cas de rassemblements pendant ces festivités de fin d'année.

L'arrête d'interdiction prendra fin le mercredi 1er janvier à 20h.