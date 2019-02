VIDÉO - Le skieur Clément Noël soutenu jusqu'au bout par ses fans à Ventron dans les Vosges

Ventron, France

Les fans de Clément Noël étaient au rendez-vous ce dimanche 17 février à Ventron. Même si le jeune prodige vosgien a terminé 7e de ses premiers Mondiaux à Åre en Suède, il fait la fierté de ses proches et de ses fans dans la petite station de ski. C'est là où il a fait ses premières descentes.

Un écran géant a été installé au pied des pistes pour suivre les deux manches ce dimanche. Les fans et touristes curieux se sont rassemblés pour regarder le slalom de Clément Noël. Au moment où il s'élance pour la deuxième manche, les sifflets d'encouragement et les applaudissements fusent. Plusieurs dizaines de personnes l'encouragent.

Clément Noël termine 7e au classement. "Pas déçu, il fait quand même partie des grands champions. Il est encore jeune ! On voit où est sa maison au Ménil, on connait ses parents." raconte André.

#Vosges : au Ventron, les fans de Clément Noël suivent en direct la deuxième manche du slalom des championnats du monde de ski #Are2019#skipic.twitter.com/HH2r1Oysh3 — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 17, 2019

"Un peu déçu forcément, mais il a le temps.... dans deux ans ce sera bon ! ajoute Patrick Claudel, l'un de ses premiers entraîneurs à Ventron. Il n'a pas a rougir de sa place ! On est venus pour le soutenir et tout le noyau de Ventron est là."

Comme le frère de Clément Noël qui travaille à la station, mais aussi Thibaut Leduc, le directeur du domaine : _"Clément a commencé a skier juste derrière nous !_montre-t-il du doigt. Il n'y a jamais eu de Vosgien à ce niveau-là en coupe du monde, c'est fantastique." Et une vraie vitrine pour Ventron. Dailleurs ce dimanche, la petite station est bondée.

C'est un super ambassadeur pour Ventron, pour les Vosges, pour le massif et pour le ski français en général — Patrick Claudel, l'un de ses premiers entraîneurs à Ventron

Et il n'y a pas que les locaux qui l'encouragent : "On était au courant parce qu'une des profs de ski nous a raconté son histoire, explique Julien, lorrain habitant près du Luxembourg. Si cela peut _aider à développer la station_, on est à fond avec !"

"J'ai hâte de faire le prochain slalom"

Pour le jeune homme, âgé de 21 ans, son classement est une déception, mais il ne pense qu'à une chose : se remettre au boulot !

Clément Noël très attendu chez lui dans les Vosges... il pourrait revenir dans les prochains jours selon un de ses proches !