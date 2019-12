Vosges : contre les addictions, des messages sur les plateaux repas dans les collèges

Vosges, France

"Notre objectif est toujours le même", écrit sur son compte Twitter Brice Mangou, le responsable des gendarmes des Vosges, "porter des messages ciblés sous les yeux du public visé". La gendarmerie annonce le lancement d'une nouvelle opération de prévention depuis ce lundi 9 décembre, des messages informatifs contre les addictions sont distribués aux collégiens du département sur leurs plateaux repas à la cantine. Une action, précise Brice Mangou, avec le Département et l'Education Nationale.

Le souhait : "Faire s'interroger les jeunes Vosgiens sur le piège de la dépendance". Sur les sets de table on peut lire entre autre : "Ni bien être, ni enchantements, juste une bombe à retardement, addict ou pas, essaie d'arrêter". Des schémas expliquent encore l'influence et ses conséquences, la dépendance, l'isolement, l'échec scolaire jusqu'à la détérioration de l'état de santé.

Les gendarmes des Vosges n'en sont pas à leur "première", déjà lauréats du prix de la prévention, avec une campagne originale sur les sachets des baguettes de pain et sur les sachets des pharmacies. En juin dernier, ils lançaient leur deuxième campagne de messages contre "les cambriolages et les vols liés à l'automobile". La première campagne, organisée en avril dernier, a associé 200 boulangeries et pharmacies du département. 200.000 sachets ont été imprimés avec des messages pour la tranquillité des seniors et contre les violences inter-familiales.