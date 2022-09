Vosges : des chatons trouvent refuge dans la salle des fêtes de Dombrot-le-Sec

A Dombrot-le-Sec, près de Vittel, une pièce de la salle des fêtes devient une sorte d'hôtel pour chatons ! Conséquence d'une campagne de stérilisation de chats errants dans la commune menée par l'ASPA Vosges, l'Association de secours et de placement des animaux.

Pas moins de 63 chats ont été attrapés en deux jours. "En général, on capture entre 15 et 20 chats, le plus qu'on ait fait, c'était 32 chats", explique Nicolas Simonet, chargé de mission à l'ASPA Vosges. "Là, la commune de Dombrot-le-Sec avait eu des bons de stérilisation de la Fondation Brigitte Bardot pour 20 chats mais lundi midi, j'avais déjà 29 chats. A 16h30, quand je suis reparti, j'avais 49 chats et le lendemain, j'en ai capturé 14 !"

Trop petits pour être stérilisés

Les adultes vont être stérilisés puis relâchés. Mais une vingtaine de chatons sont aujourd'hui trop petits pour être stérilisés et s'ils sont relâchés, ils vont se reproduire. D'où cette solution trouvée avec la mairie de Dombrot-le-Sec pour les héberger pendant un à deux mois. "Ils ont une salle des fêtes avec au-dessus un local de 100 m2. C'est bien adapté et ils ont trouvé quelqu'un qui allait s'en occuper", poursuit Nicolas Simonet.

L'association va fournir des bacs de litière, des distributeurs d'eau et de croquettes. Elle lance aussi un appel aux dons pour "des croquettes chatons de bonne qualité parce que ces chatons ont été malades, ont eu des parasites. Il faut qu'on les retape, qu'ils soient en bonne santé quand on va les faire stériliser".

Ces petits chats pourront alors être adoptés après identification. Ceux qui n'auront pas trouvé de famille d'accueil seront relâchés.