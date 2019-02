Vosges : l'école de Nonville fermera ses portes à la rentrée prochaine

Désarroi du maire et des habitants de Nonville. La classe unique de l'école fermera définitivement ses portes à la rentrée prochaine. Les 14 élèves du CE1 au CM2 poursuivront leur scolarité à Darney et à Monthureux.

88260 Nonville, France

Assis seul à la grande table du conseil municipal, Maurice Hatier est encore sous le choc. C'est un sentiment amer d'abandon et d'impuissance qui l'habite. "Tout cela me dépasse, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la fermeture de l'école c'est la survie même du village qui est en jeu" s'insurge le maire de Nonville. Avec 230 habitants, la commune n'a enregistré que cinq naissances ces trois dernières années. Trop peu pour renouveler les effectifs scolaires.

La classe unique accueille 14 élèves, du CE1 au CM2. Le maître d'école, Djamel Chennouf a été nommé en septembre dernier. Le jeune enseignant est déjà sur le départ. Il sait qu'il lui faudra couper des liens forts. Une trop courte page de sa vie se tourne avec tristesse.

Dans les rues, les habitants en colère et dans l'incompréhension s'interrogent. Quel avenir ? Plus d'école, de commerces et de moins en moins d'emplois dans la région. Une jeune mère de famille se demande si elle doit rester à Nonville ou déménager.

L'école de Nonville est l'un des huit établissement qui fermera ses portes en septembre prochain dans les Vosges.