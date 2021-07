Vosges : le parc d'attractions de Fraispertuis finalement reste ouvert après le 21 juillet

"Vos nombreux messages de soutien ont été appréciés et nous sommes heureux de vous annoncer que la saison se poursuit à Fraispertuis-City", peut-on lire sur une publication Instagram du site vosgien ce vendredi 16 juillet.

Les nouvelles contraintes sanitaires imposées au secteur de la culture et des loisirs dès le 21 juillet prochain, avaient d'abord inquiété les responsables s'interrogeant sur la rentabilité des installations.

Le parc n'a pu rouvrir que le 3 juillet, avec 380 saisonniers, essentiellement des jeunes de la région.

Un pass sanitaire nécessaire dès 18 ans à partir du 21 juillet

Le parc prévient sa clientèle , "les ajustements apportés aux annonces gouvernementales rendent son application possible et même si beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes demeurent, nous devons aller de l'avant." Les ajustements, les personnels pourront se faire vacciner jusqu'au 30 août, et seuls les visiteurs adultes à partir de 18 ans devront présenter un pass sanitaire. Selon Patrice Fleurent, le gérant du parc, le site sera loin d'être rentable, même dans ces conditions, il s'attend à près de 2, 5 millions de déficit.

Les conditions d'accès à partir du 21 juillet précisées par Fraispertuis : "toute personne à partir de 18 ans devra présenter une pièce d'identité et un pass sanitaire. Attestation de vaccination à jour (selon le vaccin une ou deux doses + 7 jours) ou une preuve de test négatif de moins de 48H(test RT-PCR ou antigénique). Pour faciliter la tâche qui nous est imposée et afin de diminuer l'attente, nous vous invitons à vous munir de votre QR code". Le parc précise encore que " toutes ces nouvelles mesures sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, selon les décisions du gouvernement".

