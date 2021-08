Vosges : les 96 kilos de brimbelles saisies distribuées dans des EHPAD

Non, les brimbelles saisies ce lundi 9 août n'ont pas été détruites ! Sur les réseaux sociaux, les gendarmes des Vosges indiquent qu'elles ont été distribuées à plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Dans la nuit de lundi à mardi, les gendarmes de la compagnie de Remiremont ont procédé à des opérations de contrôle dans le massif des Vosges, ils ont interpellé trois personnes et saisi près de 96 kilos de myrtilles sauvages.

La cueillette des fruits sauvages est tolérée dans les forêts domaniales et communales dans la limite de cinq litres de baies par personne, selon le code forestier. Au delà, on s'expose à une amende, et à partir de 10 litres à une peine de prison puisque la "cueillette" s'apparente à du vol. Les fruits doivent être destinés à une consommation personnelle, ne pas être commercialisés.

Ce mercredi 11 août, les gendarmes des Vosges répondent sur leurs réseaux sociaux aux questions des internautes. "Soyez tranquilles, les brimbelles arrachées à notre massif vont faire le bonheur des pensionnaires de plusieurs EHPAD. "

