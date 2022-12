Vosges : plus d'un millier d'armes récupérées à l'occasion de l'opération nationale d'abandon

1 025 armes et plus de 37 000 munitions ont été abandonnées dans les Vosges à l'occasion de l' opération inédite menée partout en France du 26 novembre au 2 décembre par le ministère de l'Intérieur. Opération qui a permis à des propriétaires de se séparer d'armes non déclarées - parfois acquises par héritage - sans poursuites administratives ou judiciaires.

Dans le détail, 748 armes longues, 227 armes de poing et 50 armes à feu et de défense ont été collectées aux commissariats d'Epinal, de St-Dié-des-Vosges et à la brigade de gendarmerie de Neufchâteau.

Dans le même temps, 177 armes jusqu’ici non déclarées ont été enregistrées dans le système d’information sur les armes (SIA). La situation de leurs propriétaires est donc désormais régularisée.