Comme chaque année depuis 14 ans, la préfecture des Vosges organise vendredi et samedi des opérations de prévention à destination des skieurs et des randonneurs pour rappeler les règles de sécurité en montagne. Exemple au domaine de Ventron.

Ventron, France

Alors que la neige doit tomber tout le week-end sur le massif des Vosges, les autorités appellent à la prudence, après la mort d'un randonneur de 49 ans emporté par une coulée de neige dans le ballon d'Alsace. Alors pompiers, gendarmes et pisteurs ont rappelé vendredi aux touristes comme aux locaux les règles de sécurité en montagne.

Nombreuses blessures au genou

"Que signifient des skis plantés dans la neige ?" demande l'une des organisatrices du quiz destiné aux enfants. "Un accident, une piste fermée ou une décoration" ? Elise et Marion connaissent la réponse : "un accident", assurent-elles en coeur. "Il ne faut pas aller trop vite et maintenir les distances avec les autres skieurs" ajoute Elise.

L'étape suivante c'est le réglage des montures, trop souvent oublié, en fonction du poids et du niveau du skieur. "Quand on a une rupture des ligaments croisés, c'est souvent que l'on a trop serré les montures donc le ski ne s'est pas détaché comme il aurait fallu" rappelle Françis Mougel, responsable Jeunesse et Sports à la Direction départementale de la protection des populations.

700 interventions l'hiver dernier à la Bresse

Lors de cet atelier, les skieurs apprennent également à secourir les autres. "On rappelle les gestes du massage cardiaque et on enseigne l'utilisation d'un défibrillateur" insiste Denis Martin, responsable du groupe secours en montagne des pompiers des Vosges.

L'hiver dernier, rien que sur le domaine de la Bresse, les secours sont intervenus plus de 700 fois. Il n'y a eu aucun accident mortel.