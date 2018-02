gérard

On vous la propose systématiquement quand vous achetez votre forfait en bas des pistes : l'assurance en cas de blessures est encore une option. A la Mauselaine par exemple, à Gérardmer, elle coûte 2 euros 60 la journée. Mais seuls 20% des skieurs et des lugeurs se laissent convaincre. "Beaucoup ont contracté une assurance via leur banque ou leur établissement scolaire" constate Philippe Voirin, le directeur de la station. "Mais parfois elle ne couvre qu'une partie du danger".

D'autres encore choisissent délibérément de prendre le risque. "Si je tombe, ce sera à mes frais" admet Soufiane, venu de Belgique. "Mais je suis un bon skieur, je ne tomberai pas" se convainc-t-il.

200 à 300 interventions par hiver sur les pistes

Or l'évacuation en cas de blessures peut coûter jusqu'à 300 euros si l'on n'est pas assuré. Et de plus en plus, les secours sont confrontés à un dilemme. "Certains refusent l'évacuation pour ne pas payer" explique Jérôme Didier, responsable de la sécurité sur les pistes de la Mauselaine. "Nous les descendons en bas des pistes et ensuite _nous sommes obligés de les laisser repartir_, en leur indiquant les coordonnées des médecins locaux".

Chaque année les secours interviennent 200 à 300 fois dans l'hiver sur les pistes de la Mauselaine. Cela représente environ un skieur sur 1000.