Épinal, France

On a tous connu ce sentiment de désarroi quand il s'agit de déclarer ses impôts sur Internet ou de refaire ses papiers en ligne. Et c'est d'autant plus difficile quand l'informatique nous est totalement étranger. C'est le cas souvent les séniors. Une population qui représente un tiers des 17 000 locataires de Vosgelis. Alors le bailleur social vosgien a recruté il y a 3 mois déjà un "écrivain public numérique".

Des séniors qui renoncent aux allocations

Coline, 24 ans, est en mission de service civique pour 6 mois. "J'aide les personnes âgées à changer l'adresse de leur carte grise, à déclarer leur impôts, autant de démarches qui se font désormais en ligne". Un gain de temps et d'énergie pour les locataires de Vosgelis. " Ils n'ont pas à patienter des heures en appelant un standard téléphonique et la réponse des administrations est souvent bien plus rapide si l'on passe par Internet", explique Coline qui se déplace dans les agences d'Epinal et de Remiremont.

Cet accompagnement est d'autant plus utile que certains locataires séniors ignorent parfois leurs droits. "Comme ils n'utilisent pas Internet, ils ne se déclarent pas auprès de la CAF et ne touchent pas les allocations logements auxquelles ils ont droit" regrette Dominique Momon, vice-président de Vosgelis. Le bailleur social estime à 500 000 euros le montant annuel des APL non perçues par ses locataires.

Si vous êtes locataire Vosgelis et voulez prendre rendez-vous avec Coline, l'écrivain public numérique, contactez le siège de Vosgelis au 03 29 82 98 11