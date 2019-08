Vosges : un CDI au bout de son tour de France de l'emploi !

Senones, France

Il est parti début avril à vélo sur les routes de France pour donner un coup de projecteur sur les quinquagénaires qui, comme lui, ne trouvent plus de travail à cause de leur âge. Jean Antoine, un habitant de Senones, dans les Vosges, a décroché un contrat à durée indéterminée. Il le signera en septembre dans une agence intérim de Saint-Dié-des-Vosges.

Il aura avalé en trois mois 3 186 km avec son vélo et sa remorque et travaillé 11 journées au cours de son périple. Des emplois de menuisier, maçon ou encore laveur de vitres. Ce régime lui a fait perdre 16 kg. "Au départ, 104 kg. A l'arrivée, 88 kg, c'est tout bénéfice !" s'amuse Jean Antoine avant d'ajouter :

Honnêtement, je commençais sérieusement à fatiguer. Le 5 avril, je suis quand même parti "à l'arrache" comme on dit. Sans réfléchir"

A l'arrache mais aussi avec la rage au ventre, faute de trouver un emploi. Pendant ses quatre mois de chômage, 247 CV envoyés sans succès. Jean Antoine se sentait alors "comme un lion en cage". Ces 3 mois sur la route l'ont changé et enrichi. "Au fil des kilomètres et des villes traversées, je rencontrais des gens qui me disaient "Merci de ce que vous faites". Ma rage s'est transformée en courage, mon caractère s'est apaisé. Je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus grave que mes 247 CV envoyés. Et quand je suis rentré, un CDI m'attendait !"

L'une des étapes de Jean Antoine, sur son tour de France de l'emploi - Jean Antoine

L'agence intérim qui l'embauche s'est aussi engagée à lui offrir une formation de chauffeur de car. Son rêve ? Conduire un car de tourisme. Jean Antoine compte aussi relater dans un livre ce tour de France pas comme les autres.