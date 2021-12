Retour de Napoléon place de l'Hôtel de Ville : les Rouennais sont appelés à voter

Pour ou contre le retour de la statue de Napoléon place de l'Hôtel de Ville à Rouen? La mairie propose aux habitants de voter en ligne à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi. Retour sur un sujet très polémique.

L'histoire démarre par une fissure découverte sur une des pattes du cheval, sur lequel est juché Napoléon. La statue, qui trône sur la place de l'Hôtel de Ville depuis 1865, a un besoin urgent d'être restaurée. Elle est retirée de son socle en juillet 2020. Deux mois plus tard, le maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, crée la surprise en proposant de la remplacer par celle d'une femme, pourquoi pas l'avocate féministe Gisèle Halimi. L'élu socialiste veut donner plus de visibilité aux femmes dans l'espace public. A Rouen, seulement 5% des rues portent un nom féminin.

Mais Napoléon a ses défenseurs. Mercredi 1er décembre, un groupe, baptisé Les Normaux et se définissant "contre la culture woke", a projeté l'image de Napoléon et son cheval sur la façade du Musée des Beaux Arts, précisément là où se tenait la conférence de clôture sur la concertation lancée par la mairie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La polémique locale prend même une tournure nationale quand Eric Zemmour, dans son clip de lancement de campagne, utilise l'image de la tête de Napoléon en train d'être déposée, pour fustiger ce qu'il nomme "la disparition de notre civilisation". Début novembre, c'est le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti qui a proposé de récupérer la statue pour l'installer à Nice.

Le socialiste Nicolas Mayer Rossignol se défend, de son côté, de tout déboulonnage. Le maire rappelle qu'il n'est pas question pour Rouen de se débarrasser de la statue et rappelle que sa restauration coûte à la Ville 200.000 euros. En revanche, il n'exclut pas de la déplacer (l'Ile Lacroix, le parvis de la gare et l'avenue Pasteur sont des lieux envisagés) mais c'est désormais aux habitants d'en décider, à travers cette votation en ligne.

Le résultat du vote sera rendu public en début de semaine prochaine

Pour voter, il faut habiter Rouen et avoir au moins 16 ans. Le vote ne porte pas que sur le retour - ou non - de la statue de Napoléon. Il y une a trentaine de questions posées, qui concernent plus globalement le réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville. Le résultat du vote sera connu lundi 13 ou mardi 14 décembre.

Quelle que soit l'issue, la Ville de Rouen juge bon de rappeler qu'elle respectera le choix des Rouennais. Mais ce vote en ligne a été annoncé trois jours avant son démarrage et, sur les réseaux sociaux, les opposants accusent la mairie d'agir en catimini pour pouvoir enlever définitivement la statue de Napoléon de la place de l'Hôtel de Ville.