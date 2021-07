"Vote pass sanitaire = mort par balle", élus et médecins des Pyrénées-Orientales visés par des menaces

Le conseil constitutionnel rendra sa décision le 5 aout sur l'extension du pass sanitaire, adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche 25 juillet. La vaccination contre le covid-19 génère débats et manifestations, mais également des menaces. Des élus et scientifiques catalans sont visés.

C'est une collaboratrice de Laurence Gayte qui a découvert le mail. Des menaces de mort que nous lit par téléphone la députée LREM de la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales, en commençant par l'objet : "Massacre". Vient ensuite le texte : "Vote pass sanitaire et isolement obligatoire = mort par balles. Ne prenez pas cet avertissement au sérieux et ça m'arrangera, on pourra vous atteindre d'autant plus facilement. Certains députés vont avoir une surprise." Le même message a été envoyé à plusieurs élus de la majorité mi-juillet, et Laurence Gayte a souhaité le médiatiser.

Mail de menaces de mort reçu le 18 juillet 2021 par Laurence Gayte, députée LREM de la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales.

L'élue s'est fendue d'un post sur sa page Facebook et s'en explique : "C'est très violent... très violent. La possibilité pour des personnes qui ne sont pas contentes de ce que le gouvernement de surtout dire que les parlementaires font passer, c'est de mettre un bulletin dans l'urne. Ce n'est pas de faire des pressions et des menaces." La députée rejette l'argument d'une 'dictature sanitaire' avancé par les anti-vaccins : "Les parlementaires sont tout à fait capables de faire vivre cette démocratie. L'opposition débat et heureusement, elle peut proposer des amendements et certains ont même été adoptés au Sénat (tenu par l'opposition). Il n'y a aucun risque de dictature en France. Sauf effectivement, lorsque il y a des menaces de mort sur les parlementaires qui ont été élus pour justement mettre en oeuvre la démocratie."

Le corps médical également visé

La députée catalane a prévu de déposer plainte ce mardi 27 juillet en circonscription. C'est aussi ce que s'apprête à faire le Dr Jean-Paul Ortiz. Ce néphrologue à Cabestany est également président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). Il s'exprime régulièrement depuis le début de la crise sanitaire et prend publiquement position en faveur du vaccin contre le covid-19. Après chaque interview, les insultes fusent : "J'ai fait des captures d'écran, elles sont édifiantes : connard de collabo, vichiste, La gestapo formée par la stasi.... On me menace de me juger devant Nuremberg... c'est hallucinant" commente le scientifique.

On compare des positions que je prends sur des problèmes sanitaires en tant que médecin et en me basant sur des arguments scientifiques, à des crimes de masse. C'est inacceptable. - le Dr Jean-Paul Ortiz.

"En tant que personnalité médiatisée, je suis habitué à lire des messages contredisant mes idées, mais là ça va trop, ces insultes sont inacceptables" ajoute le Dr Jean-Paul Ortiz qui se dit choqué de la comparaison insinuée par ces messages : "On compare des décisions du gouvernement ou des positions que je prends sur des problèmes sanitaires en tant que médecin et en me basant sur des arguments scientifiques, à des crimes de masse, des crimes contre l'humanité. C'est inacceptable." Le docteur regrette par ailleurs les insultes favorisées par l'anonymat sur les réseaux sociaux : "Ceux qui sont anti-vaccin, je les respecte. Je ne suis pas d'accord avec eux, je leur explique pourquoi et leur démontre avec des faits combien il me semble que leur positionnement est erroné, mais je n'ai jamais insulté quiconque." Le Dr Jean-Paul Ortiz comme la députée Laurence Gayte disent craindre une fracture dans la société.