VOTEZ - Économies d'énergie : pour ou contre les propositions issues de notre consultation citoyenne Ma France

Comment faire des économies d'énergie au quotidien ? Alors que les risques de pénurie d’électricité et de gaz pèsent sur l'hiver qui approche, les prix de l'énergie atteignent des sommets. Ces crises bouleversent nos quotidiens et nous poussent à transformer nos modes de vie pour tenter d'être plus sobres.

Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022" , France Bleu et Make.org a lancé en septembre un nouveau cycle de consultations citoyennes. La première dédiée à vos solutions pour économiser l'énergie au quotidien a déjà réuni près de 1.500 propositions et plus de 225.000 votes.

France Bleu vous propose de continuer à voter et à départager les propositions les plus populaires et les plus controversées.

Votez et départagez les propositions les plus populaires

Votez et départagez les propositions les plus controversées

Les initiatives locales valorisées, les voix de tous les territoires portées

L’initiative "Ma France" valorise les initiatives locales les plus utiles à notre vie quotidienne, et nous aide à en imaginer de nouvelles, avec la volonté de relayer les voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions concrètes et durables. Depuis septembre 2022 et durant toute la saison, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.‍ Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr.

Les décideurs impliqués pour améliorer votre vie quotidienne

En votre nom, France Bleu fera connaître aux décideurs, élus, chefs d’entreprise, associations, institutions, etc. les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant entre les territoires peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !