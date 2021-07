Il reste une semaine pour voter et faire de la Rotonde de Chambéry, le Monument préféré des Français ! Fin du concours le 22 juillet. France Bleu Pays de Savoie vous fait entrer dans l’antre de la plus grande rotonde de France.

PHOTOS et VIDEO : votez pour la rotonde ferroviaire de Chambéry !

@C. HAAS - Grand Chambéry Alpes Tourisme.jpg

« le monument préféré des Français », c’est le concours initié par l'animateur Stéphan Bern. La rotonde, site industriel et ferroviaire de Chambéry fait partie des 14 finalistes et vous avez jusqu'au 22 juillet pour voter (on peut même voter plusieurs fois).

Pour rappel, la Rotonde est le représentant de la Région AURA, elle a été préférée au site du Corbusier à Firminy et au château de Menthon à Saint Bernard.

La Rotonde, un monument exceptionnel et plutôt méconnu

La rotonde ferroviaire a été construite au début du XXe siècle. C’est la plus grande jamais construite en France et la seule à en activité 24h/24.

La Rotonde en chiffre :

108 m : de diamètre intérieur

34,20m : de hauteur totale

55 m : diamètre de la coupole

800 tonnes : masse de la chaprente métollique

1 500 m² surface de la couverture

36 : nombre de voies rayonnantes

Chaque jour des surveillants de dépôt réceptionnent, garent et expédient une trentaine de locomotives sur les 36 voies rayonnantes de la rotonde © Radio France - Anabelle Gallotti

La rotonde est à la fois monumental et plein de détails fins © Radio France - Anabelle Gallotti

La rotonde est couverte d'une charpente métallique articulée de type Eiffel © Radio France - Anabelle Gallotti

Pour voter : c'est ici !