VOTRE AVIS - 2016, une année à oublier ?

Les attentats de Nice, Bruxelles et Berlin, la crise des migrants, la guerre en Syrie, l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la disparition de David Bowie ou Michel Delpech, que retiendrez-vous dans l'actualité pas toujours drôle de 2016 ? à vous de nous le dire.

L'actualité n'est pas toujours drôle. Cette année encore, les événements lui ont donné raison : les attentats de Bruxelles (32 morts), Nice (84 morts) et Berlin (12 morts) ont rappelé au monde entier que la menace terroriste pouvait frapper n'importe ou, n'importe quand. Alors qu'en France, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au mois de juillet, en Irak et en Syrie, la guerre contre l'état islamique s'est amplifiée au point de provoquer l'exode de plusieurs centaines de milliers de syriens, autant de personnes qui ont trouvé réfugier en Europe provoquant une crise des migrants. 2016, c'est aussi l'année ou la Grande-Bretagne a dit non à l'Europe. En votant pour le Brexit, les anglais ont décidé de quitter l'Union Européenne et se rapprocher un peu plus des Etats-Unis.

Donald Trump tout les pronostics

Alors qu'il ne partait pas favori, le républicain Donald Trump a déjoué tous les pronostics en remportant l'élection présidentielle américaine devant la démocrate Hillary Clinton. En France, l'année 2016 aura été marqué par le retour de François Fillon désigné tête de liste de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2017. Après 2012, Nicolas Sarkozy échoue à se faire élire et se retire (définitivement?) de la politique tout comme François Hollande qui renonce à se présenter en 2017.

L'année 2016 aura aussi été une année terrible pour la musique avec les disparitions d'icônes de la chanson telles que David Bowie, Prince, Léonard Cohen ou encore Georges Michael. En France, les fans de Michel Delpech pleure la mort du "chanteur" le 2 janvier. Mais 2016 c'est heureusement aussi des scènes de joies : celle des supporters des Bleus en finale de l'Euro de foot ou encore de Teddy Riner sacré pour la seconde fois champion olympique des JO de Rio.