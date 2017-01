VOTRE AVIS - Dijon la ville la plus agréable du Nord-Est ?

Dijon est la ville où il fait bon travailler et vivre dans tout le Nord-Est. C'est le magazine L'express qui l'affirme. La capitale de Bourgogne-Franche-Comté arrive en tête devant Nancy ou encore Boulogne-sur-Mer. Dijon est loué pour sa sécurité mais aussi son réseau de transports en commun.

Pour arriver à ce classement, l'auteur de l'article s'appuie sur différents critères : tout d'abord la sécurité. Dijon fait partie des villes du Nord-Est où la délinquance est la plus faible. Deuxième atout pour la capitale de Bourgogne-Franche-Comté : les transports en commun. Avec ses deux lignes de tramway mais aussi son réseau de bus, la ville de Dijon arrive en tête des villes les mieux desservies. Dijon dispose également d'un des plus grands centres commerciaux (Toison d'Or) et d'un centre-ville attractif. Dans ce classement, la ville de Dijon devance Nancy. La cité lorraine détient la plus forte part d'étudiants (18,8%) mais reste derrière la capitale de la moutarde. En troisième position, on trouve Boulogne-sur-Mer. La ville de Strasbourg n'arrive qu'en quatrième place de ce classement. Besançon, l''autre grande ville de Bourgogne-Franche-Comté se classe 6 ème et Chalon-sur-Saône 23 ème.

Pierre Falga, journaliste à L'Express et auteur de l'article "Dijon, la paisible", est ce mardi à 7h50 l'invité FB Bourgogne