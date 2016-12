VOTRE AVIS - Le divorce simplifié, une bonne idée ?

Du nouveau à partir du 1er janvier. Outre le prix du gaz et des timbres qui augmente, il y a également du changement du côté du divorce. Et on peut même parler de révolution, puisque désormais, plus besoin de passer devant un juge pour divorcer par consentement mutuel.

Il y aura un avocat pour chaque conjoint et une convention discutée entre les deux parties, considérée comme un contrat finalement. Tout ça est ensuite contresigné par les deux conseils puis enregistré chez le notaire. Le but, c'est de déjudiciariser le divorce pour désengorger les tribunaux notamment. Les associations familiales s'inquiètent des dérives de cette loi, comme des déséquilibres familiaux mais aussi une hausse du coût du divorce.

