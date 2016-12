En 2016 les stéréotypes ont la vie dure avec des rayons jouets séparés pour les garçons et les filles, reproduisant de nombreux clichés sexistes. La raison, vendre toujours plus. Pourtant le jouet reste la première initiation à l'égalité comme l'a récemment rappelé un rapport du Sénat.

Le marketing forcené de certaines enseignes, prêtes à tout pour vendre à plus, a réussi à séparer filles et garçons jusque dans les choix de leurs jouets. Il n'y a qu'à se rendre dans une grande surface pour s'en rendre compte : les jouets sont rangés d'un côté pour les filles et de l'autre pour les garçons.

L'égalité commence avec les jouets

Du rose et du matériel domestique pour les premières , contre du bleu, des petites voitures et des établis de bricolage pour les seconds. Des stéréotypes qui ont la vie dure et que dénoncent aujourd'hui plusieurs associations féministes. Osez le féminisme par exemple a relancé cette année une pétition "Marre du rose", pour redire qu'aujourd'hui bon nombre de parents et grands-parents regrettent ces distinctions . Ces mêmes associations rappellent que le jouet a une fonction ludique mais aussi d'apprentissage et que l'égalité commence avec le jouet.

Campagne contre les stéréotypes véhiculés par les jouets pour enfants

Ce vendredi 23 décembre on vous pose la question : "Jouets pour filles ou pour garçons, c'est sexiste ? ", appelez-nous ce vendredi 23 décembre à 8h15 au 03 80 42 15 15. Vous pouvez aussi laisser votre avis sur Facebook et Twitter.

VOTRE AVIS - Les jouets pour filles ou pour garçons, c'est #sexiste ? via @BleuBourgogne https://t.co/OI0650DC6l — FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) December 22, 2016

→ A lire aussi : Une publicité pour des jouets dénonce le conditionnement sexiste sur les enfants