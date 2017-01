VOTRE AVIS - Les soldes : achat utile ou achat plaisir ?

C'est parti pour six semaines de rabais dans les magasins. Les soldes d'hiver débutent ce mercredi 11 janvier. Certaines enseignes proposent jusqu'à 70 % de réduction. Au fil des ans, l'enthousiasme autour des soldes semble s'émousser en raison des remises proposées tout au long de l'année.

L’événement autrefois très attendu, suscite désormais moins d'enthousiasme à cause des promotions que proposent les enseignes à leurs clients tout au long de l'année à l'image des ventes privées. Il y a aussi les ventes sur internet qui rendent les clients de plus en plus exigeants en matière de réduction. Il n'en demeure pas moins que 72 % des Français ont l'intention de participer aux soldes d'hiver, c'est ce qui ressort d'un sondage mené par l'institut Toluna.

Un français sur cinq attend les soldes avec impatience

Dans le même sens, selon Yougov/MaReduc (1004 personnes interrogées), 57% des répondants veulent faire les soldes cet hiver, contre 61% l'an dernier. Avec les ventes privées, ces "soldes avant les soldes", difficile de savoir "quelle part des achats ne sera pas anticipée" par les consommateurs, qui de ce fait auront d'emblée moins à dépenser pendant les soldes officielles. Reste que ces périodes sont cruciales pour un secteur, l'habillement, en crise depuis neuf ans en France et 2016 se termine sur un nouveau recul, de 1,6% pour le marché.

