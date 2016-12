VOTRE AVIS - Vos cadeaux vous ont-ils plu ?

C'est une pratique de plus en plus courante : la revente des cadeaux de Noël ratés ! Six français sur dix avouaient l'an passé à un sondage TNS-Sofres, accepter de voir leurs cadeaux revendus quand ils ne plaisent pas. Et vous, vous en pensez quoi ?

C'est une tendance de plus en plus remarquée : dès le soir du 24 décembre, les cadeaux qui n'ont pas plu se retrouvent en vente sur de nombreux sites internet ! L'un d'entre eux s'est même baptisé "Prêt à changer " et propose la vente et l'échange de cadeaux de Noël ratés. Une pratique qui ne semble pas gêner les français, quatre sur dix avouaient récemment à un sondage réalisé par troc.com, un réseau d'économie circulaire, être prêts à revendre leurs cadeaux . Pour une grande majorité ça évite de gaspiller et surtout de ne pas jeter. Seuls 9% de français confessaient à un sondage réalisé par OpinonWay, qu'ils le faisaient pour l'argent.

Alors venez nous dire ce lundi 26 décembre ce que vous pensez de cette pratique, en composant le 03 80 42 15 15 dès 8H15 , et laissez un message dès maintenant sur Facebook et Twitter.