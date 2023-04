Votre commune parraine t-elle un navire de l'Armada de Rouen 2023 ?

L'Armada de Rouen se déroule du 8 au 18 juin prochain , et France Bleu Normandie est la radio officielle de l'événement.

L'Armada de Rouen, c'est le premier rassemblement mondial de grands voiliers et navires maritimes, le plus important événement français en nombre de visiteurs sur un site unique. Elle accueille environ 6 millions de visiteurs, une cinquantaine de navires, plus de 30 nationalités représentées et près de 7000 marins venus du monde entier.

Ce mardi, le tirage au sort du parrainage des navires par les communes du bord de Seine a eu lieu. Voici la liste, avec le nom du bateau / commune :