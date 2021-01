"Votre dérogation au couvre feu, svp ! " : dans la Manche les forces de l'ordre multiplient le contrôles

Le préfet de la Manche a visité ce samedi 30 janvier avec les forces de l'ordre plusieurs grandes surfaces pour vérifier la jauge des visiteurs et à Benoitville, sur la D 650 entre Cherbourg et les Pieux, les gendarmes ont mené un contrôle de respect du couvre feu, entre 17h30 et 19h .

Des contrôles à venir plus nombreux

Et à l'heure du couvre-feu il y a encore beaucoup de circulation. peu de contrevenants depuis le 16 janvier et la mise en place du couvre feu remarque le capitaine Warren Goupil, le capitaine de la compagnie de gendarmerie départementale de Cherbourg-en-Cotentin mais il prévient ; ces contrôles vont encore se multiplier, ce n'est plus l'heure de la pédagogie. "Le but est de marquer notre présence et de montrer que de respecter le couvre-feu est important. Si les gens ne respectent pas ils auront une amende. Mais il y aussi des exceptions et on en tient compte évidemment."

Au début on était sur une phase pédagogique, mais maintenant si on veut que ça marche, ça doit rentrer dans les têtes que le couvre-feu doit être appliqué de manière stricte pour faire recule l'épidémie. Le capitaine Warren Goupil

Ce samedi, 75 véhicules ont été contrôlés, un seul manque d'attestation a été observé.