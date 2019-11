Votre habitation de demain au Salon Cocoon à Bordeaux dès vendredi 8 et jusqu'au lundi 11 novembre

Au Salon Cocoon, au Parc des Expositions de Bordeaux, faites le plein d'idées et imaginez votre habitation plus ouverte vers l'intergénérationnel. La tendance est de pouvoir accueillir chez soi, des proches, tout en respectant l'indépendance de chacun.

Gironde, France

L'agencement et la décoration, sont indissociables, Jessica Venancio, est la Décoratrice star des émissions de Stéphane Plazza sur M6, elle est aussi l'Ambassadrice de cet événement Cocoon au Parc des Expositions de Bordeaux. Mais au fait qu'est ce qu'une bonne décoration d'intérieur ?

L'idée est de se faire confiance, c'est le secret d'une décoration qui vous ressemble, dans laquelle vous allez vous sentir bien, comme l'explique Jessica Venancio Ambassadrice du Salon Cocoon à Bordeaux Copier

A quoi devrait ressembler votre maison ou votre appartement de demain, c'est à dire dans les années à venir. En Nouvelle Aquitaine, et particulièrement dans la métropole Bordelaise la tendance est à l'agencement pour abriter différentes générations. Le concept étant de proposer un espace où chacun aura son indépendance, avec sa propre salle de bains. Et depuis quelques années la tendance au Do it your self se confirme.

La décoration d'intérieur est aussi une manière de s'exprimer, vous relooker les objets, les meubles, vous créez de l'encastrable et du sur mesure avec les Professionels, Sylvain Juster Architecte à Bordeaux Copier

Dans ce Salon Cocoon, une partie Cocoon Spirit. Des experts sélectionnés par la rédaction du magazine Déco IN Bordeaux. Tous les matins, vous inventez la maison de demain, le home sweet-home de 2050, avec des experts comme Sylvain Juster Architecte à Bordeaux. Ces Professionnels vous expliqueront les nouvelles habitudes de vie dans votre habitation, comme les espaces partagés.