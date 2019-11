C'est une première au monde : un pizzaïolo robot prépare votre pizza sous vos yeux en cinq minutes chrono. Il est en action depuis mercredi dernier au centre commercial Val d'Europe, à la plus grande surprise des visiteurs.

VIDÉO - Votre pizza préparée et cuite en cinq minutes par un robot, une première mondiale

Val d'Europe, France

Derrière la vitre, le robot agite ses trois bras méticuleusement, au millimètre près. L'un saisit la pâte et répand la sauce, l'autre enfourne et le troisième découpe les parts. Entre la validation de la commande, à la borne, et la livraison de la pizza, trois minutes se sont écoulées.