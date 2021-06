Votre plus beau marché : Lesneven vitrine de la Bretagne en finale

Le marché de Lesneven (Finistère) est en lice parmi les 24 finalistes du 4e concours "Votre plus beau marché", organisé par le 13h de TF1. Une fierté pour les commerçants et les 7.300 habitants, qui auront les honneurs du JT de la première chaîne ce mercredi. Le vainqueur sera désigné fin juin.

Qui succédera cette année au marché de Dieppe (Seine-Maritime), élu en 2020 plus beau marché de France ? Peut-être celui de Lesneven (Finistère), sélectionné pour représenter la région Bretagne au concours organisé par le journal de 13h de TF1, dont c'est la quatrième saison.

Mais là n'est pas l'essentiel pour la maire de la commune, Claudie Balcon : "Bien évidemment comme tous les participants on aimerait gagner, mais à la limite si on ne gagne pas c'est pas très grave en soi. Pendant toute cette période on aura fait parler du marché et ça a suscité un véritable engouement avec les commerçants qui ont joué le jeu. Ça a vraiment créé du lien entre tout le monde."

Henri Prigent est le doyen du marché de Lesneven : il y vend des plants depuis 50 ans ! © Radio France - Nicolas Olivier

Vecteur de lien social

Vêtus d'un tee-shirt jaune, la couleur du blason de la commune, les commerçants sont forcément ravis de ce coup de projecteur. "On est très fiers que le marché de Lesneven soit représenté au niveau national, confirme Henri Prigent, qui y vend des plants chaque lundi depuis... 1971. J'aime bien l'ambiance, les gens sont sympathiques." L'été, quand le marché fait le plein de touristes, il compte jusqu'à 150 exposants.

Pour les Lesneviennes et Lesneviens, le marché est "un passage obligé" comme le dit Michèle, "une sortie hebdomadaire" pour Noëlle : "il est bien achalandé, il y a un peu de tout. C'est aussi un moyen de rencontrer des personnes que l'on ne voit qu'ici." La dimension sociale est d'ailleurs capitale pour la maire de Lesneven : "c'est un endroit où les gens se retrouvent, c'est un vecteur de lien social."

Soutenu par des personnalités

Le marché de Lesneven sera mis à l'honneur dans le journal de 13h de Marie-Sophie Lacarrau ce mercredi 2 juin. Une équipe de TF1 est venue sur place lundi 31 mai. Plusieurs personnalités ont pris position pour Lesneven, comme le comédien Bruno Madinier, l'entraîneur de football Paul Le Guen ou l'ancien speaker du Tour de France Daniel Mangeas, tous habitués à flâner le long des étals de la place du Château.

Votez pour le marché de Lesneven !

Plus d'1,5 million d'internautes ont déjà voté sur le site internet du concours. N'oubliez pas d'allez cliquer ici pour soutenir le représentant breton. Le grand gagnant sera désigné à la fin du mois de juin.

Le lauréat du concours 2021 sera connu fin juin. © Radio France - Nicolas Olivier

Infos pratiques : Grand marché de Lesneven le lundi de 8h30 à 13h. Marché alimentaire le vendredi de 8h30 à 13h. Place du Château 29260 Lesneven.