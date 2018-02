Valence, France

La localisation des appels au 18, au 15 ou au 112, ça existe déjà. Les pompiers ont accès à un annuaire inversé qui fait que lorsque vous appelez avec un téléphone fixe, il est possible de déterminer votre adresse de facturation et donc en général le lieu où vous vous trouvez. Mais jusqu'à maintenant, c'était plus compliqué avec le téléphone portable. Les pompiers achetaient des bases de données aux opérateurs, mais le turn-over des numéros rendaient ces bases très vite caduques.

Un nouveau système très performant

Depuis le 15 décembre dernier, lorsque vous appelez le 18, le 15 ou le 112 depuis la Drôme avec un téléphone portable, le pompier qui reçoit l'appel à la possibilité de vous envoyer un SMS pour vous demandez si vous acceptez d'être géolocalisé. En cas d'acceptation de votre part, vos coordonnées GPS, latitude et longitude s'affichent sur l'écran et sur une carte. Il suffit d'activer sur votre portable la fonction géolocalisation.

Les pompiers vous envoient un SMS pour vous localiser © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La localisation des victimes, un problème récurrent pour les pompiers

En fait ce nouveau système vient en aide aux pompiers qu se heurtent souvent à des localisations des victimes très imprécises. Il y a le cas où les victimes ne sont pas chez eux. Le système a permis de venir en aide rapidement à deux randonneurs égarés à la nuit tombée sur le plateau du Vercors. Mais plus banalement, même si les victimes sont à domicile, avec le stress, la panique et parfois la douleur, elles ont souvent du mal à donner une adresse précise.