En Bretagne, le pass sanitaire s'invite dans les mariages

Avec l'été, la saison des mariages bat son plein. Pour Sophie, c'est bientôt le grand jour : il ne lui reste plus qu'à récupérer sa robe, et finaliser les derniers préparatifs. Pour accueillir ses 110 invités, elle a loué un château à Evran, dans les Côtes-d'Armor. Et comme les salles des fêtes, les châteaux font partie des établissements recevant du public (ERP), concernés par le pass sanitaire obligatoire depuis le 9 août dernier.

Pass sanitaire obligatoire à l'entrée

"On a prévenu tout le monde, on leur a dit que c'était nécessaire, que ce serait vérifié. Pour les plus jeunes on a fait un groupe Facebook, et pour les plus âgés on les a appelés. _Ça n'a pas tant été une contrainte que cela. Les gens le font, ils s'organisent_", explique-t-elle. Dans le château de Beaumanoir, c'est Fabrice Constantin, le propriétaire des lieux, qui contrôlera les pass. Assisté de son épouse et de deux proches des mariés, il a pris l'habitude de le faire, dès la publication du décret le 19 juillet dernier. "On se met à dix mètres derrière le portail, de façon à ne pas créer une trop grosse file d'attente qui pourrait gêner la circulation sur la rue. Les invités arrivent en voiture et on fait le contrôle du pass sanitaire", indique le propriétaire du château.

Un bilan positif

"De manière très objective, on constate que c'est une bonne chose", note Fabrice Constantin. Si lors des premiers événements, les futurs mariés s'inquiétaient des réactions de leurs invités, dès la mise en place du pass, les contrôles ont été acceptés. Et alors que certains invités ne venaient pas par peur d'être contaminés, ils sont aujourd'hui beaucoup plus rassurés. "Avant, il y avait un taux d'absentéisme assez significatif. Sur des mariages de 250 personnes, il y avait facilement 50 personnes absentes", remarque le châtelain. Depuis le début des contrôles, trois convives se sont présentés sans pass, ils n'ont pas pu entrer. L'un d'eux a réussi à se faire tester dans une pharmacie. Aujourd'hui Fabrice Constantin constate que le pass est largement accepté, il est "rentré dans les moeurs".