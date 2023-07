Votre réfrigérateur ne fonctionne plus ? La mairie de Paris vient le chercher jusque dans votre cuisine

Votre micro-ondes ne fonctionne plus ? Vous avez décidé de changer votre congélateur ? Mais qu'allez-vous faire de l'ancien modèle quand le nouveau arrivera dans votre cuisine ? Plutôt que de le déposer sur le trottoir en bas de chez vous, la mairie de Paris et Ecosystem lancent un service de collecte à domicile du gros électroménager**. Douze catégories d'appareils** (voir la liste à la fin de l'article) sont concernées.

Pour en bénéficier, il faut faire une demande sur le site des encombrants de la ville de Paris ou sur Je donne mon éléctroménager.fr . Ensuite une équipe d'Ecosystem se rendra chez vous ou devant votre porte d'entrée pour collecte l'équipement.

Une seconde vie

L'objectif aussi, indique la mairie de Paris dans un communiqué, c'est de "soutenir les réseaux de l'économie sociale et solidaire." Les équipements pris en charge seront réparés et réemployées par des structures locales comme Emmaüs et Envie en Île-de-France. Et s'ils sont irrécupérables, ils seront dépollués puis recyclés par Ecosystem.

La liste des douze appareils pris en charge par le service