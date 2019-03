"Votre voix compte" : avez-vous contribué au Grand-Débat National ?

Poitiers, France

Depuis le 15 janvier dernier, les français sont appelés à s'exprimer sur les quatre grands axes définis par le Président de la République Emmanuel Macron : démocratie et citoyenneté, organisation de l'Etat et des services publics, transition écologique, fiscalité et dépense publiques

La première étape du débat s'achève cette semaine. France Bleu Poitou s'est donc demandé si vous aviez participé à ce débat. Nous en débattrons ce vendredi matin à l'antenne. Pour le gouvernement et pour les citoyens c'est l'heure du premier bilan.

Dans la Vienne l’opération se concluait cette semaine à la gare de Poitiers avec un stand au niveau duquel les passants pouvaient déposer des contributions. Dans la gare beaucoup ont entendus parler du Grand Débat.

Evidemment j'en ai entendu parlé, et c'est bien, ça a amené à des discussions entre des gens qui ne se seraient jamais rencontré autrement.

Danielle, ancienne infirmière, désormais retraitée.

Beaucoup ont affirmé au stand de la gare avoir déjà contribué en ligne au Grand Débat. Mais des passants n'y ont pas contribué tout en dénonçant la maniéré dont était organisé le débat

Je voulais contribuer mais quand j'ai vu que c’était un QCM avec que deux choix sur la plupart des questions, je me suis dit que ça ne servait à rien. Les réunions à la limite ça peut être utile.

Tristan, barman

Au niveau de la préfecture de la Vienne, si les débuts du Grand Débat ont été difficile, les autorités affirment qu'il s'agit d'un succès. La préfecture dénombre désormais 192 cahiers de doléances remis au gouvernement et 92 réunions organisées avec de multiples sujets abordés.

Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi eu des contributions en lien avec le local. Les gens ont parlé de la LGV, de la RN147 etc...

Emile SOUMBO, référant départemental du grand débat national.

La prochaine étape du grand débat ce sera ce week-end à Poitiers avec la conférence régionale de Nouvelle-Aquitaine. Une centaine de citoyens tirés au sort seront réunis dans la ville de vendredi soir à samedi pour débattre.

