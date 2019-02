Poitiers, France

Le rejet des politiques, la haine des élites, la défiance à l'égard des institutions fait partie de l'ADN du mouvement des Gilets jaunes depuis sa naissance sur les ronds points le 17 novembre 2018. Des permanences de parlementaires caillassés ou des députés menacés de mort ont régulièrement fait la Une des journaux. Cette violence n'est pas nouvelle mais elle atteint un paroxysme depuis plusieurs mois. Florilège des critiques entendues dans les rues de Poitiers...

"Les élus sont beaucoup trop nombreux, ils coûtent beaucoup trop cher, sont trop privilégiés, ce sont un peu des profiteurs, on en voit dormir à la télé lors des séances"

"C'est juste ridicule, c'est du populisme, ce sont des réflexions absolument stupides, des sénateurs qui ronflent pendant les séances je n'en ai pas vu ! (Yves Bouloux, sénateur LR de la Vienne)

"Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup plus que nous, des commerçants, des chirurgiens, des chefs d'entreprise, énumère Alain Fouché, sénateur LR de la Vienne. Si on veut une vraie démocratie il faut que les parlementaires soient payés convenablement et puis on travaille beaucoup jusqu'à minuit, une heure du matin, on s'occupe des gens, j'invite les personnes qui disent cela de venir me voir à ma permanence de Chauvigny, ils verront le travail énorme que l'on fait !"

"Je gagnais plus d'argent avant d'être parlementaire lorsque j'étais avocat !" (Alain Fouché, sénateur LR de la Vienne)

Quel remède ? Référendum, démocratie participative...

Pour tenter de comprendre les raisons de la colère, de restaurer la confiance entre les citoyens et les femmes et hommes politiques qui les représentent, France Bleu Poitou invite cette semaine les auditeurs à témoigner et à proposer des solutions.

"Moi je suis pour le RIC ! Et la première question : est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Oui !"

Le Référendum d'initiative citoyenne, plébiscité par nombre de Gilets jaunes, ne fait pas consensus même sur le rond-point de la Main Jaune à Châtellerault

"Je ne jette pas la pierre aux Gilets jaunes qui sont pour le RIC mais je pense que c'est piégeux , voire très dangereux... Ça m'embêterait qu'on remette notamment la peine de mort"

