"Votre voix compte" : les médias, tous pourris ? Un journaliste et un Gilet jaune en débattent

Par Jules Brelaz, France Bleu Poitou

Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, la méfiance voire parfois la haine envers la presse est un dénominateur commun à un certain nombre de manifestants. Pourquoi une telle défiance et comment restaurer la confiance face aux théories du complot et autres "fake news" ? On en débat.