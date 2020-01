Vouneuil-sous-Biard: la première pierre du futur collège a été posée

Bruno Belin (à gauche) et Bénédicte Robert (à droite) lors de la pose de la première pierre.

Le 35ème collège du département de la Vienne, situé à Vouneuil-sous-Biard, a connu une étape majeure ce mercredi matin. La première pierre a été posée en présence notamment de Bruno Belin, président du département de la Vienne et de Bénédicte Robert, rectrice de l'académie de Poitiers. Lily Cousin et Lylie Thonneau, habitantes du village et élèves de cinquième au collège Henri IV ont inauguré leur futur établissement en participant elles aussi à cette cérémonie.

L'ouverture du collège est prévue pour la rentrée 2021. Un projet charnière, qui devrait ensuite permettre au département de débuter les travaux au sein du collège Henri IV de Poitiers.

Le chantier devrait prendre fin à l'été 2021. © Radio France - Rémy SAVARIT