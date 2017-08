Vous aimez le Cher ? Devenez Greeters

Vous aimeriez faire découvrir des lieux pittoresques dont vous êtes fier ? N'hésitez pas à rejoindre le réseau des Greeters du Berry. C'est un concept nouveau en Berry, lancé par l'agence de développement du tourisme et des territoires (AD2T).

L'idée des Greeters est née il y a vingt-cinq ans à New-York. Toutes les grandes villes du monde ont aujourd'hui leurs Greeters. Le département du Cher également...L'idée, c'est de proposer une balade aux touristes, pour sortir des visites touristiques classiques et cela bénévolement... Jules Séverin, assistant développement à l'AD2T du Cher, recherche des personnes ayant un peu de temps devant elles, prêtes à proposer des visites conviviales aux touristes qui se présenteront. Pour l'instant, trois amoureux du Cher ont été recrutés. Leur point commun : un amour du patrimoine qu'ils proposent de faire découvrir autrement. La visite est gratuite : de 2 à 6 personnes. Le Greeters est bénévole. Il propose une balade de 2 heures à la découverte de ce qu'il aime : patrimoine, nature, histoire, etc... Christine Begassat habite Farges-Allichamps, près de St-Amand-Montrond et vous emmènera dans des lieux méconnus : " L'église de La Celle est à 1 km, elle est magnifique. Les femmes ayant des problèmes pour être enceintes y venaient en pèlerinage. Et puis, on a le prieuré d'Allichamps également." Chrsitine parle couramment Anglais et Allemand. C'est un plus pour devenir Greeters, mais l'essentiel est d'avoir un vrai enthousiasme et d'aimer les gens.

Des flyers sont distribués en ce moment pour vous inscrire et devenir Greeters du Berry. © Radio France - Michel Benoit

Deux Greeters ont également été recrutés sur Bourges : l'un propose une visite purement historique, l'autre une découverte de la ville orientée vers les enfants. Une devise caractérise les Greeters : " Arriver en touriste, repartir en ami ". Si vous voulez devenir Greeters, vous pouvez vous renseigner auprès de l'AD2T : 02 48 48 00 10.