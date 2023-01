"Vous avez des chasse-neige en Gironde !" : des agents des routes du Médoc moqués sur internet

Qui aime bien châtie bien. Une semaine après le manteau blanc qui a recouvert la Gironde mercredi dernier , une première depuis dix ans, les agents des routes du département se préparent à de nouvelles chutes de neige ce jeudi matin. "La déneigeuse n'est pas rouillée", assure Pascal Barillet, le chef du centre routier de Castelnau-de-Médoc.

"Quand ça commence à tomber, on est comme tous les autres, on est contents de voir la neige", explique Fabrice, l'un des 68 agents chargés de surveiller les 1.100 km de routes départementales du Médoc. "On est comme des enfants, ajoute Patrick Eckem, le coordinateur du centre d'exploitation de Castelnau, puis dans la seconde qui suit, on réalise qu'on ne va pas s'amuser pendant quelques temps".

Pascal Barillet, chef du centre routier de Castelnau-de-Médoc. © Radio France - Jules Brelaz

Si le "check-up" de la déneigeuse est rassurant, en revanche, certains stocks de "sel n'ont pas servi pendant longtemps, il se créé une croûte dessus qui devient dure et qui peut bloquer la machine". Un réapprovisionnement en sel durant la veille hivernale a permis d'éviter toute casse moteur. Certes peu habitués aux chutes de neige, les agents des routes du Médoc n'en restent pas moins prêts à dessaler. "On agit pour la continuité du service public."

"J'imagine qu'il a fallu bien dépoussiérer la déneigeuse"

"Vous avez des chasse-neige en Gironde ?", plaisante Fro Kloble sur la page Facebook du conseil départemental de la Gironde. "Avec trois centimètres, ça coûte cher le centimètre à déneiger", remarque Alain. "Les Canadiens vont bien se moquer encore une fois", poursuit Sylvie. Les commentaires, volontiers taquins mais jamais méchants, n'ont toutefois pas fait rire Fabrice, l'ancien patrouilleur du Médoc.

"Les Bronzés font du ski, c'est eux ! Les gens nous charrient sur internet, ça fait rire certains sur internet mais en fait, on s'en fout ! Les Bronzés c'est eux", lance l'homme en gilet orange. "Eux", ce sont les automobilistes girondins qui roulent "n'importe comment".

"Le problème majeur que l'on rencontre, c'est la non-habitude des gens à ce type de météo, affirme Pascal Barillet. Au niveau neige, ça pose problème, mais le pire c'est la glace. En montagne, les gens savent très bien que s'il a beaucoup neigé, on va attendre que le chasse-neige passe et on se met derrière et tout se passe très bien. ici ce n'est pas le cas. On se retrouve avec des véhicules en travers, notamment des poids lourds qui bloquent la chaussée".

L'autre difficulté pour les agents reste le manque de personnel. "Il faut savoir qu'il y a un seul patrouilleur pour surveiller 1.100 km de routes médocaines".

