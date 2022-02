Vous avez le temps de discuter ? Le Carrefour de Feurs est désormais équipé d'une blablabla caisse

Stressés des courses, passez votre chemin ! Ici on prend le temps de discuter. Depuis mi-janvier, le groupe Carrefour est en train de mettre en place dans 250 de ses magasins des blablabla caisses. Ce sont des caisses où on ne se presse pas et où les clients peuvent discuter avec la caissière ou le caissier un peu plus longtemps que d'habitude. Au magasin Carrefour de Feurs, l'une des 19 caisses a été transformée en blablabla caisse il y a un mois, et depuis les retours sont extrêmement positifs.

Une caissière très sympa et des clients enchantés

Pas de grosse différence avec les caisses standards, sauf peut être la petite pancarte installée au dessus du tapis roulant qui dit "Oui pour prendre le temps de papoter avec vous." "C'est vrai que c'est bien", confie Marc, un habitué du magasin, qui se fait servir par Marlène. "J'aime beaucoup discuter donc c'est vrai que c'est une caisse qui me va bien", confie la caissière, qui travaille depuis trois ans chez Carrefour.

"La différence avec mes collègues ? Je suis plus sympa" lâche Marlène avant d'éclater de rire. "Bien sûr je plaisante, c'est juste que sur ma caisse, on ne se presse pas. On vit dans un monde où tout doit aller très vite et ça fait du bien de prendre un peu le temps. Alors on ne discute pas 30 minutes, mais c'est juste échanger quelques mots, demander si tout s'est bien passé dans le magasin, s'il ne manque rien. Et parfois, on discute de choses un peu plus personnelles."

La blablabla caisse est indiquée par une petite pancarte. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Un lien direct avec les clients

Quand un produit manque dans les rayons, Marlène le note et le fait ensuite remonter à la direction du magasin. "C'est mieux que n'importe quel questionnaire de satisfaction ou n'importe quelle enquête", explique Gregory Genestet, le directeur du magasin. "Ça nous permet d'avoir un lien direct avec le client, pour savoir si des produits ne sont plus disponibles, ou si les clients ne trouvent pas chez nous un produit qu'ils trouvent à la concurrence."

"Je n'ai eu que des retours positifs des clients, ils aiment qu'on les prenne en considération", enchaîne Marlène. "C'est vraiment sympa et ça fait du bien, surtout depuis deux ans qu'on a plus trop de lien social", confie Christine, une cliente. "On regarde de nouveau les gens dans les yeux, c'est hyper important, au lieu de baisser la tête, on la lève." Visiblement c'est un succès. Si le groupe Carrefour le permet, la direction du magasin de Feurs n'exclut pas d'ouvrir d'autres blablabla caisses.