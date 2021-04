Vous coincez sur votre déclaration de revenus ? Voici comment s'en sortir en Côte-d'Or

Habituellement, pour remplir les déclarations, on peut pousser la porte des agences des finances publiques pour demander de l'aide. Mais avec le confinement, 6 agents des impôts sur 10 sont en télétravail. Seuls les cas les plus compliqués peuvent obtenir un rendez-vous en présentiel.

Vous en avez marre d'avoir le nez collé à l'écran de votre ordinateur pour le télétravail ? Et si, pour changer un peu , on se collait le nez à l'écran pour remplir nos déclarations de revenus ? Ce n'est pas une activité des plus rigolotes, mais elle est obligatoire. Pour la déclaration version papier, c'est avant le 20 mai, et pour la version sur internet, jusqu'au 1er juin en Côte-d'Or.

Que faire si on est perdu ?

En temps normal, on peut habituellement pousser la porte des agences des finances publiques pour demander de l'aide. Mais en raison de la crise sanitaire et du confinement, 6 agents des impôts sur 10 sont actuellement en télétravail. Certes, il est toujours possible d'obtenir un rendez-vous, mais ils sont en priorité réservés aux cas les plus compliqués. La première chose à faire, si on veut être sûr d'indiquer les bons chiffres dans les bonnes cases, c'est de composer le 0809 401 401. C'est un numéro national. Jean-Paul Catanese, le directeur des finances publiques en Bourgogne France Comté explique ce qui se passe ensuite.

"Vous ne tombez pas forcément sur un agent de la Côte-d'Or, mais dans tous les cas, c'est un agent des finances publiques qui a accès à votre dossier. Il peut donc vous renseigner et vérifier les déclarations des années précédentes et même dans certains cas, faire de la navigation assistée, c'est à dire, prendre la main sur l'ordinateur et montrer au contribuable comment faire sa télédéclaration. C'est un système sécurisé réservé à des cas particuliers, mais ce n'est souvent pas nécessaire." précise Jean-Paul Catanese.

En Côte d'Or, on compte 300 000 foyers fiscaux. Et encore 40 000 personnes qui s'accrochent à la declaration papier. Attention, si vous faites partie de ceux là, il faut renvoyer vos documents le 20 mai au plus tard !

Tout le monde doit faire sa déclaration mais en Côte-d'Or un peu moins d'un foyer sur 2 (48%) paie l'impôt sur le revenu.

Les permanences des finances publiques en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, on compte treize permanences des finances publiques, mais avec le confinement, il faut adopter un autre réflexe, puisque la Direction Régionale des Finances publiques vous demande d'appeler en priorité la plateforme dédiée au 0809 401 401.