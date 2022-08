Paris : un jeune migrant à la rue depuis 70 jours écrit à Emmanuel Macron, "vous nous avez oubliés"

A la rue depuis 70 jours, place de la Bastille à Paris, des mineurs isolés demandent une protection à l'Etat. L'un d'entre eux, Alpha Doumbia, a écrit une lettre au Président de la République, "afin d'avoir un coin pour habiter, de vivre dignement, et d'aller à l'école".

"Des enfants qui dorment sous des tentes, ce n'est pas digne de la France", décrit Alpha Doumbia, le porte-parole des "sans voix". Ce jeune ivoirien dit avoir 16 ans, être mineur et vit dans un campement place de la Bastille à Paris depuis 70 jours. Il vient d'écrire une lettre à Emmanuel Macron. Avec lui, une soixantaine de mineurs isolés dorment sous des tentes installées par l'association Utopia 56. Aucun d'entre eux n'a réussi à obtenir la protection de l'Etat et à être reconnu comme mineur.

"Monsieur le président, je me nomme Doumbia Alpha, j'habite place de la Bastille", écrit l'adolescent sur une feuille de cahier. "Nous dormons dehors, c'est vraiment difficile. Vous avez dit dans votre débat [Ndlr : pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle] que votre priorité serait la protection des enfants. Je ne comprends pas, je crois que vous nous avez oubliés", poursuit la lettre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alpha Doumbia espère que sa lettre arrivera sur le bureau d'Emmanuel Macron. Désespéré de sa situation et de celle de ses camarades, il demande au président de la République de l'aide, un accompagnement et surtout des conditions de vie "dignes de la France". Lui qui a quitté son pays pour "une vie meilleure, aller à l'école et travailler dignement" voudrait devenir "aide-soignant pour servir votre pays".

Alpha, mineur isolé, interpelle dans une lettre le Président de la République sur ses conditions de vie en France. - Flore Judet/Utopia 56

"l'Etat laisse des enfants à la rue"

"Ils sont laissés à la rue sans accompagnement de l'Etat en attendant des recours administratifs devant la justice", abonde Nicolaï Posner, le coordinateur de l'association Utopia. Ils se lavent à des kilomètres de là, mangent une fois par jour et dorment dehors, sous la pluie ou les épisodes de canicule. L'association demande au gouvernement, qu'en attendant que l'autorité judiciaire prenne une décision sur le sort de ces jeunes, ils soient hébergés et accompagnés. "Ce qui manque ce ne sont pas les moyens, mais la volonté ", ajoute Nicolaï Posner qui accuse l'Etat de pratiquer une politique de dissuasion. ''Le gouvernement laisse des enfants à la rue", martèle le bénévole. Il a alerté la ville, la préfecture et les autres autorités compétentes.