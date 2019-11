Vous étes invités aux 70 ans d'Emmaüs mardi, pour une soirée émouvante et festive !

Chambéry - France

Créé par l’Abbé Pierre, le Mouvement Emmaüs se sont aujourd'hui 130 communautés formées de compagnons et de compagnes, ainsi que des dizaines de structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de l’hébergement et du logement. Près de Chambéry, 40 compagnons et compagnes vivent dans la communauté Emmaüs, à la Motte Servolex. Le message de l'Abbé Pierre, "l'accueil inconditionnel" reste le même depuis 70 ans, mais depuis plusieurs années, les communautés affichent complet, au grand désarroi de ceux qui les gèrent. "On frappe à la porte à Emmaüs et on est accueilli, au moins pour manger, se reposer, passer la nuit" explique Agnès Marmion, co-responsable de la communauté de Chambéry.

Vivre une communauté Emmaüs c'est vivre ensemble. C'est pas tous les jours facile, il y a des religions différentes, des nationalités différentes, des âges différents. Mais ici nous sommes une vraie famille de 45 personnes - Agnès Marmion, co-responsable de la communauté de Chambéry

Les logements sont modestes mais bientôt les compagnons vont aménager dans un nouveau bâtiment © Radio France - Anabelle Gallotti

Une soirée spéciale pour les 70 ans à Cognin

Pour les 70 ans, les compagnons ont ouvert leur lieu de vie samedi dernier, un bal a été organisé dimanche et ce mardi, ils proposent une soirée à la salle La Forgerie à Cognin : témoignages, parcours de vie, pièce de théâtre et musique. C'est à 20h dans la salle de la Forgerie à Cognin. L'entrée est libre, à votre bon cœur. Ce sont les compagnons qui ont imaginé et créé cette soirée, d'après leur vécu et leur expérience aujourd'hui à Emmaüs. "On est très bien à Emmaüs, ici, on vit ensemble. Tu es logé nourri et tu participes à une activité communautaire" indique Parfait, jeune compagnon Emmaüs.

Avant d'arriver ici, j'étais dans le vide. Emmaüs m'a redonné la confiance. Avant j'avais peur, aujourd'hui je me sens protégé - Parfait, jeune compagnon d'origine togolaise