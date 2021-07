"Vous êtes lobotomisé", ambiance tendue dans une piscine de Laval pour le premier jour du pass sanitaire

Cette journée de mercredi a été très longue pour les agents d'accueil des lieux culturels et de loisirs. Ils ont souvent fait face à la colère des clients, mécontents de l'instauration du pass sanitaire aux entrées des établissements, comme dans une piscine de Laval. Reportage d'Eléna Mangano.

Les prochaines semaines ne seront pas faciles, de toute évidence, pour les guichetiers des piscines. Avec l'extension du pass sanitaire aux lieux culturels et de loisirs, en vigueur depuis ce mercredi 21 juillet 2021, les agents sont mis à rude épreuve et se confrontent déjà aux incompréhensions et même à la colère de certains usagers.

Comparaison honteuse

À l'entrée de la piscine Saint-Nicolas de Laval, tout s'est bien passé en début de matinée. La situation est devenue plus tendue à mesure que les nageurs arrivaient. Joël est un habitué des lieux. L'homme est révolté qu'on l'oblige à montrer un pass sanitaire. "La France est devenue un camp de concentration. On transforme les gardiens de piscine en gardiens de camp de concentration" lâche-t-il sans vergogne.

À la piscine Saint-Nicolas de Laval, le ton est monté Copier

Le quinquagénaire ne se débine pas devant le guichetier, il montre un pass sanitaire. "C'est vous Anne-Marie ?" questionne le guichetier, pas dupe. "Oui oui ... enfin ce pass sanitaire est à quelqu'un" répond Joël la voie fuyante, avant d'admettre qu'il appartient à sa femme. Joël n'est pas vacciné.

De la pédagogie

D'autres nageurs montrent eux patte blanche sans difficulté. Mais ce n'est pas le cas d'Éric, lui aussi très remonté par la situation. "Vous qui êtes jeune vous devriez lutter contre ça. Vous êtes complètement lobotomisé" lance-t-il au guichetier qui reste calme. Ce dernier avait d'ailleurs passé un coup de téléphone au directeur de la piscine pour s'assurer qu'il donnait les bonnes informations aux usagers. Un guichetier qui devra faire preuve une nouvelle fois de pédagogie dans les prochaines semaines.