Vous êtes né(e) le 6 juin 1944 en Normandie ? Une journaliste recueille votre témoignage pour parler du Jour J

Normandie, France

- Comment est née l'idée de s'intéresser aux gens nés le 6 juin 1944 ?

- C'est d'abord un travail de mémoire car il y a aujourd'hui de moins en moins de vétérans. L'idée est avant tout de voir ce qui reste de cette date symbolique et c'est aussi une façon de s'intéresser à la vie. On parle toujours des morts car les pertes ont été innombrables mais il y a aussi ces bébés qui sont nés ce jour-là. Pourquoi ne pas écouter ces récits qui ont aussi souvent été épiques autour de ces naissances ? C'est un autre angle qu'il me semblait important de mettre en lumière en ce 75ème anniversaire.

- Vous avez déjà recueilli quelques témoignages. Est-ce qu'être né(e) le jour du débarquement marque une vie ?

- Visiblement oui car toute leur vie on leur a rappelé qu'ils sont nées un 6 juin 1944 ! Une date ultra-symbolique qui les a incités à un moment donné à s'intéresser à leur naissance, pourquoi ils ont survécu ce jour-là. Ils se sont intéressés au débarquement, à la guerre. Ce sont des personnes aux parcours différents bien sûr, mais à chaque fois, il y a une anecdote, quelque chose qui donne envie d'en savoir plus. On va avoir une personne qui est née dans les sous-sols d'une boulangerie, une autre dans une ferme accouchée par sa grand-mère alors que son papa était parti chercher de l'aide. Il est arrêté par les Allemands avant de pouvoir revenir. Un autre bébé est né dans les décombres à Saint-Lô. On a un climat de peur qui se ressent chez tous. Naître dans ces conditions, ça relève un peu de l'extraordinaire.

- Qu'allez vous faire de ces différents récits ?

- Je continue la collecte actuellement. Une dizaine de normands m'ont déjà contacté, essentiellement dans la Manche et le Calvados, mais j'en cherche encore d'autres. Je voudrais faire une exposition. A chaque fois, j'interviewe les gens avec un dictaphone, une petite caméra. J'ai aussi un drone pour faire des images des lieux où ces personnes sont nées. Plus tard, j'aimerais en faire un livre ou un documentaire afin de rendre hommage à ces personnes qui ont désormais 75 ans. Et je me rends compte que ce n'est pas évident de recueillir des histoires qui font remonter plein de choses, sont pleines d'émotion., sont souvent aussi les histoires des parents. Il faut savoir les retranscrire avec respect.

Vous voulez témoigner ? Vous pouvez contacter Lou Benoist par mail : benoistlou@gmail.com ou par téléphone : 06 71 40 49 82.