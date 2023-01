"Vous n'avez pas trop l'air handicapée", le témoignage d'une Landaise atteinte d'un handicap invisible

GARO / PHANIE / PHANIE VIA AFP

Séverine souffre de sclérose en plaques depuis 2015, une maladie invalidante, neuro-dégénérative, mais qui, apparemment, n'est pas assez "visible" aux yeux de certains. Dans les Landes, le 14 janvier dernier, cette mère de famille subit une énième réflexion, une énième agressivité. La double peine donc pour cette femme de 42 ans.

"Vous n'avez pas trop l'air handicapée, où est votre carte ?"

Sur le parking d'un magasin de bricolage à Saint-Paul-lès-Dax, alors qu'elle est garée sur une place handicapée, Séverine trouve ce mot déposé sur son pare-brise : "Vous n'avez pas trop l'air handicapée, où est votre carte ?". Sa voiture est stationnée sur une place réservée aux personnes handicapées, place à laquelle elle a droit. C'est la fois de trop, la mère de famille décide de témoigner sur les réseaux sociaux, avec humour, sans agressivité pour, elle l'espère, "faire évoluer les mentalités sur le handicap invisible".

La landaise Séverine a retrouvé ce mot sur son pare-brise le 14 janvier dernier. - Capture écran de Séverine

"J'ai mes jambes, j'ai mes bras, aux yeux des gens, je ne suis pas handicapée. Leur perception, c'est que je n'ai rien à faire là", s'insurge cette Landaise, qui, au gré de la maladie et ses poussées, se retrouve en fauteuil roulant, avec une canne ou sur ses deux jambes. "Je suis en colère de devoir me justifier d'être malade", insiste-t-elle.

"Ce n'est pas un privilège de pouvoir se garer sur une place bleue, ce n'est pas un privilège d'être atteinte de sclérose en plaques", s'exclame cette Landaise de 42 ans. Séverine témoigne de la série de remarques déplacées ou d'agressivité qu'elle subit, depuis son diagnostic en 2015.

"Une fois, on m'a rayé ma voiture, l'autre, une personne m'a insultée à travers la vitre de sa voiture. Sinon, on m'explique qu'il ne faut pas que je me gare sur cette place handicapée, car je risque de payer une amende", confie Séverine à France Bleu Gascogne, loin d'être la seule dans ce cas-là.