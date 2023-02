Claude Ardid, au cœur de la brigade des mineurs de Marseille: "Vous ne pouvez en sortir complètement normal"

Il y a des expériences qui changent toute une vie. Celle que raconte Claude Ardid en fait partie. Le journaliste, ancien de Var Matin, a passé plus de deux mois en immersion à la brigade de protection des mineurs (BPM) de Marseille. Il en est ressorti bouleversé. Ses lecteurs dont nous faisons partie aussi. Il témoigne ce mercredi sur France Bleu Provence, alors que son ouvrage "Les enfants du purgatoire" paraît en librairie aux éditions de l'Observatoire.

France Bleu Provence : C'est une expérience d'une intensité exceptionnelle et une enquête inédite que vous racontez dans votre livre coup de poing Vous, le grand reporter, le journaliste confirmé, vous dites "je m'attendais à souffrir, mais pas à ce point". Pourquoi ?

Claude Ardid : J'arrivais tous les matins au troisième étage de la brigade des mineurs à l'évêché à Marseille, entre la Joliette et le quartier du Panier, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Dans ce fameux couloir, il y a une dizaine de bureaux avec cinq groupes d'enquêteurs et enquêtrices extrêmement confirmés. Mais d'une heure à l'autre, vous pouvez passer soit d'un inceste dont était victime un petit garçon, à un bébé secoué, un assassinat, un kidnapping ou de la prostitution qui est un phénomène en pleine expansion.

Quand vous passez quasiment d'un an à l'autre, d'un bureau à l'autre, d'une affaire à l'autre et parfois d'une cruauté, d'une dureté, d'une violence inouïe... au bout de deux mois, vous ne pouvez pas en sortir complètement normal, comme si rien ne s'était passé. Je me suis pris ça comme ça.

Des orages, des tourmentes, des coups de torchon en permanence et c'est une sorte d'ascenseur émotionnel qui fait que j'ai voulu raconter ça à travers ce livre, en me disant "je veux montrer un monde qui est cruel, qui est dur, qui est violent, mais qui en même temps est d'une grande humanité". Les enquêteurs et les enquêtrices qui travaillent là, certaines depuis très longtemps, font preuve malgré ces situations d'une détermination et d'un humour parfois, qui sont absolument colossaux.

France Bleu Provence : Vous racontez notamment le cauchemar des jeunes filles victimes de prédateurs en gare Saint-Charles à Marseille...

Claude Ardid : Dans cette histoire que je raconte, c'est ce que les flics appellent une belle affaire. C'est à dire une affaire qui va aux assises. Vous avez des prédateurs à la gare Saint-Charles qui attendent des jeunes filles qui fuguent et qui estiment que Marseille, c'est la capitale du plaisir, du désir, de la fête, de l'alcool. C'est dû à la téléréalité et aux images qu'elles voient tous les soirs. Ces gens là s'imaginent que Marseille est une ville purement exceptionnelle où il fait bon vivre et que ça va être la fête en permanence.

Vous avez des petits groupes de prédateurs qui sont par ailleurs souvent très jeunes, et qui savent exactement où arrivent ces jeunes filles . Ils vont les prendre en charge, leur payer à manger ou les héberger. Et souvent, ça se termine par de la prostitution dans des hôtels de la périphérie de Marseille par exemple.

Ça a été le cas d'Anna qui venait voir un copain à Marseille. Elle est violée dans un recoin d'une petite rue, entre le boulevard National et la gare Saint-Charles. Ces jeunes filles se retrouvent alors dans un état mental et physique absolument tragique. Quand j'étais aux assises, j'ai assisté à la déclaration d'Anna qui a dit en des termes très crus comment elle avait été battue et violée quasiment en pleine rue et comment elle s'est retrouvée à 23 h en se demandant "Mais qu'est ce qui m'est arrivé ?" Elle a déposé plainte à la brigade et la brigade des mineurs qui a trouvé tout de suite l'agresseur et, quelques mois plus tard, c'est plus de quinze ans de prison aux assises.

France Bleu Provence : Dans votre récit, il y a beaucoup de drames de l'inceste aussi. Des histoires qui ne sont pas souvent évoquées par les médias. Pourtant, pour vous, l'inceste doit dépasser le cadre du faits divers. Ce sont de véritables faits de société.

Claude Ardid : C'est un gros problème. Qu'il s'agisse de bébé secoué, qu'il s'agisse d'agressions sexuelles dont sont victimes les femmes ou les adolescentes d'inceste... ça fait quelques lignes dans les journaux. Ce n'est pas pour critiquer le monde des médias car j'en fais partie, mais ces histoires sont des faits de société, c'est à dire des phénomènes qui touchent toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge.

Il faut faire une analyse, une véritable enquête et aller au cœur de cette violence pour la comprendre. Pendant mon immersion, j'ai eu affaire à trois ou quatre dossiers d'inceste. Par exemple une personne qui a avoué, 29 ans après les faits, qu'elle avait violé la fille de sa compagne dans des conditions absolument tragiques. J'ai assisté à l'audition d'une maman aussi qui avait agressé sexuellement sa gamine dans un bar de la Plaine, à Marseille. J'ai assisté à l'audition de son ex-compagnon. J'ai assisté à l'audition de cette petite fille de cinq ans qui a raconté avec des mots très doux comment sa mère, qu'elle adorait, l'avait touchée, l'avait agressée sexuellement.

Quand vous assistez à ça en direct, vous vous dites "ce n'est pas possible". On ne peut pas se contenter de faire quelques lignes dans un journal ou à la radio et à la télé. Il faut vraiment expliquer les incestes. Je ne pensais pas que c'était un phénomène aussi développé. Et là, en l'occurrence, ça concernait plutôt des familles de la bonne bourgeoisie. Ce n'es pas la précarité ou la misère qui poussent ces gens à se lancer dans des actes complètement pervers.