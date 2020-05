Depuis ce mardi 12 mai, vous pouvez à nouveau apporter vos dons chez Emmaüs à Laval, Villiers Charlemagne et Chateaubriand. Les magasins, eux, rouvriront samedi 16 mai après deux mois de confinement. Une date importante pour la communauté qui a une cumulé 300.000 euros de déficit.

Vous avez fait du tri à la maison ? Bonne nouvelle, il est à nouveau possible de déposer vos dons chez Emmaüs à Laval, Villiers-Charlemagne et Chateaubriand ! Néanmoins, le tri sera effectué dans des conditions particulières, comme le souligne Romain Chaupitre, directeur adjoint d’Emmaüs en Mayenne et dans le Castelbriantais.

« Les compagnons et les bénévoles seront en effectif réduit pour réceptionner vos dons. Merci de ne déposer que ce qui est en bon état et peut être réutilisé. Pour des conditions d’hygiène, il faut également que ces dons soient bien emballés dans des sacs ou des cartons. »

Pour la visite en magasin dès samedi, pensez à votre masque

Ces dons viendront garnir les étals des magasins dès ce samedi 16 mai. Il sera à nouveau possible d’effectuer vos achats solidaires, mais muni de votre masque. Du savon et gel hydroalcoolique seront également à votre disposition. Une réouverture qui est « absolument vitale » assure Romain Chaupitre. Car pendant les deux mois de fermeture, Emmaüs n’a eu aucune rentrée d’argent.

Le confinement a coûté 300.000 euros à Emmaüs

Car c’est bien la particularité d’Emmaüs. Les 52 compagnons hébergés sur la communauté vivent de leur travail. Placés sous le statut d’organisme d’accueil communautaire (statut propre a Emmaüs), les compagnons sont nourris, logés et indemnisés, mais ne peuvent pas prétendre au chômage partiel. La vente des produits en magasins est la seule rentrée d’argent de la communauté, qui affiche un déficit de 300.000 euros.

Rendez-vous donc dès samedi 16 mai pour effectuer vos achats solidaires et soutenir Emmaüs dans son projet social : permettre à des personnes en précarité de retrouver le chemin de l'emploi.

Pour les dons, vous pouvez les déposer dans les magasins de Laval, Villiers-Charlemagne et Chateaubriand. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous pouvez contacter Emmaüs par mail pour les collectes à domiciles, mais ca ne redémarrera que progressivement…