Vous pouvez déjà vous inscrire pour assister à l'Anzac Day 2023 à Villers-Bretonneux

Chaque année, la cérémonie de l'aube de l'Anzac Day attire des centaines de personnes au mémorial de la Grande Guerre de Villers-Bretonneux, à l'est d'Amiens dans la Somme. L'Australie et la Nouvelle-Zélande célèbrent chaque 25 avril la mémoire de leurs soldats engagés dans le premier conflit mondial entre 1914 et 1918.

Avec Gallipoli, en Turquie, Villers-Bretonneux est le site le plus important et le plus emblématique pour ces deux pays de l'Océanie qui ont payé un lourd tribut pendant la Grande Guerre. "Bien que la campagne de Gallipoli ait échoué dans son objectif militaire qui visait à mettre l’Empire ottoman hors de combat, pendant cette campagne, les troupes australienne et néo-zélandaise léguèrent un héritage intangible mais néanmoins indélébile. La naissance de ce que l’on connaît aujourd’hui comme la « légende des Anzacs » est une composante importante de l’identité nationale des deux pays", rappelle le ministère australien des anciens combattants.

"Après la campagne de Gallipoli, les soldats et les aviateurs australiens combattirent dans toutes les campagnes britanniques majeures sur le front occidental. Le nom de nombreuses batailles devint familier dans tous les foyers australiens : Fromelles, la Somme, Bullecourt, Messines, Passchendaele, Villers-Bretonneux, Hamel, Amiens et Mont St Quentin."