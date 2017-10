Vous pouvez faire votre demande de carte grise en ligne en Côte-d'Or

Depuis ce lundi, la demande d'immatriculation de votre véhicule peut se faire entièrement en ligne en Côte-d'Or. Une procédure qui va se généraliser au mois de novembre et qui vise à simplifier les démarches et à limiter la fraude.

On ne va bientôt plus pouvoir se passer d'internet pour faire ses démarches administratives. Depuis ce lundi, les demandes de carte grise en Côte-d'Or peuvent se faire intégralement en ligne. Une procédure qui sera généralisée au mois de novembre, et qui est pour l'instant expérimentale.

Pour cela, il faut vous connecter sur le site https://ants.gouv.fr/ , via le dispositif FranceConnect qui permet de vous connecter sur plusieurs sites de service public en utilisant par exemple le compte que vous avez déjà crée pour les impôts, la sécurité sociale ou La Poste. Ensuite, dans la rubrique " Mon espace véhicule " vous pouvez sélectionner la démarche que vous voulez faire. Il faut remplir quelques informations et télécharger directement sur le site vos pièces justificatives. Vous pouvez finaliser la demande en payant en ligne. Si le dossier ne pose pas de problème, vous recevrez votre carte grise directement dans votre boîte aux lettres.

Pour l'instant, il est toujours possible de se rendre au guichet en préfecture en Côte-d'Or pour faire sa demande de carte grise. La téléprocédure est une expérimentation qui sera généralisée début novembre.