Vous pouvez sauver 15 vies demain en une heure

l'établissement français du sang (EFS) tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Il ne reste que 350 poches de sang O négatif pour toute la région PACA et la Corse alors que le seuil d'alerte est à 365. "Les O négatif sont des donneurs universels, ils sont essentiels" selon Jacques Chiaroni, professeur d'hématologie est directeur régional de l'Etablissement français du Sang.

"A chaque fois que nous relançons l'appel, il est entendu"

Jacques Chiaroni explique pourquoi la situation est critique : "Le sang O négatif est le sang universel. C'est celui qu'on utilise en contexte d'urgence avant même de connaitre le groupe du patient. Aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise. Il y a deux région qui ne sont pas auto-suffisantes. La notre (PACA) et l'Ile de France. Nous sommes dans une région plus urbaine mais à chaque fois que nous relançons l'appel , il y a du monde qui vient dans nos maisons du don.

" Aucune douleur et ça sauve des vies"

Jacques Chiaroni explique "qu'avec les vacances et les ponts nous avons une diminution de la collecte. Avec un don, vous pouvez sauver une quinzaine de vie en seulement une heure. La prise de sang ne dure que 10 minutes mais le circuit dure une heure en tout. Pour le plasma, ou les plaquettes c'est un peut plus long. C'est une piqure qui ne fait pas mal et surtout ça sauve des vies."

A Nice, la Maison du don du sang se trouve 3 rue Galléan. Le téléphone est le 04 92 00 10 69.